Росгвардійця, який катував українців на окупованій Херсонщині, судитимуть в Україні
Прокурори Херсонської області судитимуть росгвардійця, який катував українців на окупованих територіях. Акт до суду скерували стосовно командира 15-го окремого загону спецпризначення "Вятич" федеральної служби військ нацгвардії РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляється в телеграм каналі Офісу генерального Прокурора.
Судитимуть росгвардійця
Слідством установлено, що обвинувачений, перебуваючи на території тимчасово окупованої Іванівської територіальної громади на Херсонщині, віддавав накази підлеглим щодо незаконного затримання і застосування насильства відносно цивільного населення.
Зазначається, що їх метою було придушення опору місцевого населення реалізації політики окупаційної влади та схилення громадян України до співпраці.
За його вказівкою у травні 2022 представники армії РФ, застосовуючи силу, незаконно затримали члена сім’ї голови селищної ради та помістили до захопленого приміщення відділу поліції. Впродовж декількох годин росгвардійці вибивали з чоловіка інформацію, після чого відпустили.
Аналогічні дії були вчиненні й щодо близького родича та голови старостівського округу. Аби схилити старосту до співпраці, окупанти били його, психологічно тиснули та катували електрострумом.
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Нагадаємо, що у Маріуполі спостерігається активна операція щодо забезпечення безпеки, що включає проведення масових перевірок та обшуків. На вулицях міста патрулюють змішані групи, що складаються з військових окупаційних сил та представників поліції режиму.