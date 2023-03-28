Росгвардейца, пытавший украинцев на оккупированной Херсонщине, будут судить в Украине
Прокуроры Херсонской области будут судить росгвардейца. Акт в суд направлен в отношении командира 15-го отдельного отряда спецназначения "Вятич" федеральной службы войск нацгвардии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщается в телеграммах канале Офиса генерального Прокурора.
Будут судить росгвардейца
Следствием установлено, что обвиняемый, находясь на территории временно оккупированной Ивановской территориальной громады Херсонской области, отдавал приказы подчиненным относительно незаконного задержания и применения насилия в отношении гражданского населения.
Отмечается, что их целью было подавление сопротивления местного населения реализации политики оккупационных властей и склонение граждан Украины к сотрудничеству.
По его указанию в мае 2022 года представители армии РФ, применяя силу, незаконно задержали члена семьи главы поселкового совета и поместили в захваченное помещение отдела полиции. В течение нескольких часов росгвардейцы выбивали из мужчины информацию, после чего отпустили.
Аналогичные действия были совершены и в отношении близкого родственника и председателя старостовского округа. Чтобы склонить старосту к сотрудничеству, оккупанты били его, психологически давили и пытали электротоком.
Специальное досудебное расследование проводили следователями Управления СБУ в Херсонской области.
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Напомним, что в Мариуполе наблюдается активная операция по обеспечению безопасности, включающая проведение массовых проверок и обысков. На улицах города патрулируют смешанные группы, состоящие из военных оккупационных сил и полиции режима.