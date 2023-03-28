У Маріуполі окупанти проводять тотальну зачистку, — Андрющенко

Російський окупант у Маріуполі

У Маріуполі спостерігається активна операція щодо забезпечення безпеки, що включає проведення масових перевірок та обшуків. На вулицях міста патрулюють змішані групи, що складаються з військових окупаційних сил та представників поліції режиму.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зачистка у Маріуполі

Метою патрулів є перевірка перехожих, переважно чоловіків різного віку та жінок віком до 40 років.

Під час перевірки здійснюється ретельний огляд документів, електронних пристроїв та особистих речей громадян. Будь-яка навіть незначна підозра може стати приводом для затримання. Такі заходи створюють атмосферу напруженості та недовіри серед місцевого населення, оскільки звичайні громадяни опиняються у владі силових структур.

Згідно з інформацією, отриманою від представників Маріупольського Опору, проведення зазначених заходів поки що проходить без втрат серед місцевого населення. Однак така ситуація може змінитися будь-якої миті, у зв'язку з чим представники Опору закликають бути вкрай обережними та пильними при спілкуванні з представниками влади та патрулями на вулицях міста.

Загалом масштабні зачистки та пошукові заходи, що проводяться в Маріуполі, говорять про серйозні зусилля з боку окупаційних сил щодо встановлення жорсткого контролю над ситуацією в місті. Місцеве населення змушене дотримуватись граничної обережності та намагатися уникати непотрібних контактів з військовими та поліцейськими представниками режиму, щоб не наражатися на ризик затримання чи інших наслідків.

Нагадаємо, що вдалося встановити ім'я росіянина, який наказував атакувати Маріуполь. Він контролював бомбардування театру, пологового будинку та дитячої лікарні.

Міжнародна спільнота оприлюднила дані командира військової частини цих пілотів-бомбардувальників.

Ним виявився Атрощенко Сергій Валерійович 05.05.1981 року. Він народився у місті Овруч Житомирської області. Потім мешкав у російському місті Липецьк, а згодом у Воронежі. Атрощенка деякий час було прописано за місцем служби у в/ч 46451 у смт. Гвардійське в окупованому Криму