Росгвардейцу сообщено о подозрении в организации застенки в Херсонской области

Полковник полиции РФ Андрей Костин. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сегодня, 11 мая, прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю начальника управления "Росгвардии" Ростовской области. Он организовал застенку во время оккупации Херсона. Также о подозрении сообщено трем его приспешникам.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

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Сообщается, что в захваченном помещении изолятора с марта по октябрь 2022 года содержали и подвергали пыткам людей. По данным следствия, это более двухсот человек. Полковник полиции РФ Андрей Костин лично отдавал приказы применять насильственные действия к незаконно задержанным гражданским.

"Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей. Некоторых держали часами, других — месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Били и пытали, ограничивали в пище и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. По меньшей мере 17 мужчин применяли пытки органов электротоком", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Также отмечается, что у людей "выбивали" признание в том, чего они не делали. Пытались заставить украинцев к сотрудничеству с оккупационными "властями". Россияне обвиняли их в связях с движением сопротивления и требовали информацию о Силах обороны Украины.

Офис Генпрокурора сообщает, что сейчас известно, что по меньшей мере три украинца были замучены до смерти. Шестерых вывезли на временно оккупированные территории.

"Этот случай, к сожалению, не одинок. Только на Херсонщине выявлено 11 застенков и 13 мест несвободы. Проверяется информация о незаконном содержании почти 1000 человек", — заявил Офис Генпрокурора.

Организатор застенков во время оккупации Херсонщины. Фото: Херсонская областная прокуратура

Приспешник организатора застенков во время оккупации Херсонщины. Фото: Херсонская областная прокуратура

Приспешник организатора застенков во время оккупации Херсонщины. Фото: Херсонская областная прокуратура

Приспешник организатора застенков во время оккупации Херсонщины. Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, что прокуроры достигли подтверждения публичного обвинения против жителя Херсона, обвиненного в коллаборационной деятельности с врагом. Суд признал его виновным и установил наказание.