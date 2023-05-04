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З Херсона евакуюють людей, які постраждали внаслідок російської атаки

4 травня 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З Херсона евакуюють людей, які постраждали внаслідок російської атаки
Евакуація людей в Херсоні. Фото: REUTERS/Carlos Barria
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Людей, які отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, евакуюють із міста. Це відбудеться після стабілізації їхнього стану.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі "Свобода. Ранок".

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Соболевський розповів, що евакуація відбудеться, якщо це не створюватиме додаткової загрози для здоров’я поранених.

"Накопичення поранених у наших закладах ми не робимо. Тому що, по-перше, ворог час від часу обстрілює самі лікарні, і наші медзаклади повинні бути готові до таких от днів, які, на жаль, в нас були вчора", — сказав Соболевський.

Заступник голови Херсонської обласної ради повідомив, що в області розробляють шляхи евакуації населення на випадок масових обстрілів.

"Обласна військова адміністрація завчасно надала доручення всім військовим адміністраціям області підготувати шляхи евакуації на випадок масованих тривалих обстрілів. Над цим зараз працюємо. Вже частково визначені відносно безпечні маршрути, місця накопичення людей. Вся необхідна допомога людям буде надана. Станом на зараз рішення про евакуацію не прийняте", — розповів Соболевський.

Він додав, що протягом останніх тижнів є тенденція щодо збільшення людей, які повертаються в деокуповану Херсонську область. Соболевський вважає, що робити це ще зарано. 

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня кількість загиблих від російського обстрілу Херсона, що мав місце напередодні, зросла до 23. Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків.

Також ми писали, що упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Додамо, незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ". Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.

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