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Росія активізувала вербування африканців до своєї армії — які причини

10 червня 2024 13:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Британська розвідка пояснила чому РФ вербує африканців вступати до їх армії
Найманці ПВК "Вагнера" у Малі. Фото: АР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні. Зусилля зосереджені в таких країнах, як Руанді, Бурунді, Конго та Уганді, де особам обіцяють щомісячну винагороду у розмірі 2200 доларів та отримання російського громадянства.

Про це повідомила Міністерство розвідки Британії у неділю, 10 червня.

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Вербування африканців до армії РФ

Відомо, що РФ активізувала кампанію з набору найманців Африканського континенту, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди для війни проти України.

За інформацією британської розвідки, ця вербувальна кампанія спрямована на те, щоб компенсувати значні втрати російської армії на полі бою та підтримати наступальні дії на декількох напрямках фронту. 

Оскільки ресурс ув'язнених у країні-агресора уже вичерпано і, щоб не проводити мобілізацію всередині Росії, вона, імовірно, вирішила здійснювати вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня.

Британська розвідка повідомляє, що Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату в 2200 доларів і обіцяє надати африканцям російський паспорт.

Нагадаємо, росіяни відправляють на війну в Україну африканських студентів. В іншому випадку, вони погрожують їх депортувати.

Також РФ проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.

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