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За гроші та паспорти — Росія активно заохочує африканців воювати проти України

28 травня 2024 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони Росії активно заохочує африканців воювати проти України
Іноземні найманці в російській армії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни активізували кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Кремль пропонує їм гроші та можливість отримати російське громадянство.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у вівторок, 28 травня.

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У ГУР зазначили, що йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Міністерство оборони Росії створило спеціальний підрозділ з вербування африканців для їх участі у "м'ясних" штурмах на українській території.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська значно активізували бойові дії на Харківщині. За даними ISW, противник, імовірно, задіє в атаках африканських найманців. Українські сили оборони утримують наступ російських окупантів у Харківщині. 

Також РФ проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.

росія
війна
росіяни
гроші
Україна
Африка
російські паспорти
ГУР

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