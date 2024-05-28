Міноборони Росії активно заохочує африканців воювати проти України

Іноземні найманці в російській армії. Фото: росЗМІ

Росіяни активізували кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Кремль пропонує їм гроші та можливість отримати російське громадянство.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у вівторок, 28 травня.

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У ГУР зазначили, що йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Міністерство оборони Росії створило спеціальний підрозділ з вербування африканців для їх участі у "м'ясних" штурмах на українській території.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська значно активізували бойові дії на Харківщині. За даними ISW, противник, імовірно, задіє в атаках африканських найманців. Українські сили оборони утримують наступ російських окупантів у Харківщині.

Також РФ проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.