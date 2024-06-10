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Россия активизировала вербовку африканцев в свою армию — какие причины

10 июня 2024 13:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Британская разведка объяснила почему РФ вербует африканцев вступать в их армию
Наемники ППК "Вагнера" в Мали. Фото: АР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине. Усилия сосредоточены в таких странах как Руанди, Бурунди, Конго и Уганде, где лицам обещают ежемесячное вознаграждение в размере 2200 долларов и получение российского гражданства.

Об этом сообщило Министерство разведки Британии в воскресенье, 10 июня.

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Известно, что РФ активизировала кампанию по набору наемников Африканского континента, в частности, Руанды, Бурунди, Конго и Уганды для войны против Украины.

По информации британской разведки, эта вербовочная кампания направлена на то, чтобы компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательные действия по нескольким направлениям фронта.

Поскольку ресурс заключенных в стране-агрессоре уже исчерпан и, чтобы не производить мобилизацию внутри России, она, вероятно, решила осуществлять вербовку заключенных в странах Глобального Юга.

Британская разведка сообщает, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в 2200 долларов и обещает предоставить африканцам российский паспорт.

Напомним, россияне отправляют на войну в Украину африканских студентов. В противном случае, они угрожают их депортировать.

Также РФ проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страна мира.

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