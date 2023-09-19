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Росія атакувала Донеччину двома видами ракет: є постраждалі

19 вересня 2023 22:14
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія атакувала Донеччину двома видами ракет: є постраждалі
Руйнування в Петропавлівці від російських ракет. Фото: Донецька обласна прокуратура
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні о 15:00 російська армія атакувала селище Петропавлівка Волноваського району Донецької області. Незадовго до цього російськими ракетами було обстріляно ринок у Костянтинівці. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За попередніми даними, росармійці атакували селище трьома ракетами "Іскандер" та однією ракетою Х-35.

Внаслідок влучання поранено четверо селян: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. В момент удару родина перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Пошкоджено 6 домоволодінь, гаражі, господарську споруду та ангар. 

Місце вл
Пошкоджене домоволодіння. Фото: Донецька обласна прокуратура
Ще одна пошкоджена будівля. Фото: Донецька обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що не так давно на Донеччині засудили до 12 років ув'язнення бойовика ДНР, який обстрілював позиції ЗСУ. А ще раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення селища Кліщіївка неподалік від Бахмута. 

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