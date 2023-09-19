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Россия атаковала Донецкую область двумя видами ракет: есть пострадавшие

19 сентября 2023 22:14
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия атаковала Донецкую область двумя видами ракет: есть пострадавшие
Под огонь попал посёлок Петропавловка Волновашского района. Фото: Донецкая обласная прокуратура
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня в 15:00 российская армия атаковала посёлок Петропавловка Волновашского района Донецкой области. Незадолго до этого российскими ракетами был обстрелян рынок в Константиновке.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По предварительным данным, армия Росии атаковала посёлок тремя ракетами "Искандер" и одной ракетой Х-35.

В результате попадания ранены четверо местных жителей: 58-летние муж и жена и сын 30 лет. В момент удара семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел у их дома.

Повреждены 6 домовладений, гаражи, хозяйственное сооружение и ангар.

Повреждённый дом. Фото: Донецкая обласная прокуратура
Ещё одно повреждённое здание. Фото: Донецкая обласная прокуратура

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, что не так давно в Донецкой области приговорили к 12 годам заключения боевика ДНР, который обстреливал позиции ВСУ. А еще раньше президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение поселка Клещеевка недалеко от Бахмута.

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