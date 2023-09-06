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РФ обстріляла ракетами Костянтинівку, є загиблі, — ЗМІ

6 вересня 2023 15:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ обстріляла ракетами Костянтинівку, є загиблі, — ЗМІ
Ракетний обстріл Костянтинівки Донецької області у 2022 році. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинули 16 людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Що відомо про обстріл Костянтинівки

"Армія РФ вдарила по Костянтинівці. Попередньо відомо про 16 загиблих", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Радіо Свобода про обстріл Костянтинівки
Повідомлення Радіо Свобода. Фото: скриншот

Крім того, у Костянтинівській міській військовій адміністрації напередодні також повідомляли про ракетний обстріл Костянтинівки. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, втім, поранення у нього не складне і стан стабільний. Загиблих не виявили.

Крім того, внаслідок артилерійського удару шість будинків та одна легкова машина зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, що спікер українських Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічну атаку РФ, націлену на південь України. Противник активно атакував регіон біля Одеси, цілячись переважно в портову інфраструктуру та цивільні об'єкти.

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