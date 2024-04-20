Росія атакувала ракетою Шостку на Сумщині

Крилата ракета. Фото: Міноборони

Росія атакувала місто Шостка, що на Сумщині. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у суботу, 20 квітня.

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Обстріл Шостки 20 квітня

О 16:43 в Сумській області пролунала повітряна тривога. У повітряних Силах повідомили про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога у Сумській області. Фото: alerts.in.ua

Допис Повітряних Сил. Фото: скриншот

Після відбою повітряної тривоги, Сумська обласна військова адміністрація повідомила, про ракетний удар по місту Шостка. В ОВА заявили, що на місці вже працюють всі відповідні служби.

Пост Сумської обласної військової адміністрації. Фото: скриншот

О 17:20 в Сумській області знову оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 20 квітня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські війська обстріляли житлові будинки на Харківщині.

Раніше ми писали, що з самого ранку ворог декілька разів атакував Одещину керованими ракетами та балістикою, є пошкодження інфраструктури.