Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области
Россия атаковала город Шостка на Сумщине. На месте работают спасатели.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в субботу, 20 апреля.
Обстрел Шостки 20 апреля
В 16:43 в Сумской области прозвучала воздушная тревога. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности.
После отбоя воздушной тревоги, Сумская областная военная администрация сообщила о ракетном ударе по городу Шостка. В ОВА заявили, что на месте уже работают все соответствующие службы.
В 17:20 в Сумской области снова объявили воздушную тревогу.
Напомним, что российские войска обстреляли жилые дома Харьковской области.
Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.
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