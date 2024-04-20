Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области

Крылатая ракета. Фото: Минобороны

Россия атаковала город Шостка на Сумщине. На месте работают спасатели.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в субботу, 20 апреля.

Читайте также:

Обстрел Шостки 20 апреля

В 16:43 в Сумской области прозвучала воздушная тревога. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Воздушная тревога в Сумской области Фото: alerts.in.ua

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

После отбоя воздушной тревоги, Сумская областная военная администрация сообщила о ракетном ударе по городу Шостка. В ОВА заявили, что на месте уже работают все соответствующие службы.

Пост Сумской областной военной администрации. Фото: скриншот

В 17:20 в Сумской области снова объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 20 апреля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские войска обстреляли жилые дома Харьковской области.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.