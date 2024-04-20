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Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области

20 апреля 2024 17:33
обновлено: 17:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области
Крылатая ракета. Фото: Минобороны
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россия атаковала город Шостка на Сумщине. На месте работают спасатели.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в субботу, 20 апреля.

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В 16:43 в Сумской области прозвучала воздушная тревога. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности.

Воздушная тревога в Сумской области Фото: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Сумской области Фото: alerts.in.ua
Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

После отбоя воздушной тревоги, Сумская областная военная администрация сообщила о ракетном ударе по городу Шостка. В ОВА заявили, что на месте уже работают все соответствующие службы.

Пост Сумской областной военной администрации. Фото: скриншот
Пост Сумской областной военной администрации. Фото: скриншот

В 17:20 в Сумской области снова объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине 20 апреля. Фото: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Украине 20 апреля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские войска обстреляли жилые дома Харьковской области.

Ранее мы писали, что с самого утра враг несколько раз атаковал Одесщину управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.

Украина
Сумы
Сумская область
война в Украине

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