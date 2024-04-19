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Росія завдала ракетного удару по Сумам, — Сумська ОВА

19 квітня 2024 23:08
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Росія завдала ракетного удару по Сумам, — Сумська ОВА
Ракета в небі. Фото ілюстративне: EPA
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Увечері в п'ятницю, 19 квітня, росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про обстріл Сумщини ввечері 19 квітня

Повітряну тривогу в Сумській області ввечері 19 квітня оголосили о 21:54. О 22:03 у соцмережах повідомили про те, що в Конотопі лунають вибухи. Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що це працювала ППО.

Росія завдала ракетного удару по Сумщині, — Сумська ОВА - фото 2
Скриншот повідомлення Артема Семеніхіна

О 22:33 Повітряні Сили ЗС України попередили, що ракета на Сумщині летить у напрямку Чернігівщини. Після цього в соцмережах повідомили про вибухи в Сумах.

Росія завдала ракетного удару по Сумщині, — Сумська ОВА - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За даними Сумської обласної військової адміністрації, попередньо, люди внаслідок цього обстрілу не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, у Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару 19 квітня. Наразі відомо про трьох жертв обстрілу. На третьому поверсі багатоповерхівки виявили тіло чоловіка, який проживав на п'ятому поверсі.

Також ми повідомляли про те, що ввечері 19 квітня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

війна
Сумська область
обстріли
ракета
ракети

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