Росія завдала ракетного удару по Сумам, — Сумська ОВА

Ракета в небі. Фото ілюстративне: EPA

Увечері в п'ятницю, 19 квітня, росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про обстріл Сумщини ввечері 19 квітня

Повітряну тривогу в Сумській області ввечері 19 квітня оголосили о 21:54. О 22:03 у соцмережах повідомили про те, що в Конотопі лунають вибухи. Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що це працювала ППО.

Скриншот повідомлення Артема Семеніхіна

О 22:33 Повітряні Сили ЗС України попередили, що ракета на Сумщині летить у напрямку Чернігівщини. Після цього в соцмережах повідомили про вибухи в Сумах.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За даними Сумської обласної військової адміністрації, попередньо, люди внаслідок цього обстрілу не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, у Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару 19 квітня. Наразі відомо про трьох жертв обстрілу. На третьому поверсі багатоповерхівки виявили тіло чоловіка, який проживав на п'ятому поверсі.

Також ми повідомляли про те, що ввечері 19 квітня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.