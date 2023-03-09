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росія атакувала Україну дорогими та дефіцитними ракетами "Кинджал": всі подробиці

9 березня 2023 10:11
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росія атакувала Україну дефіцитними ракетами Кинджал: що відомо
На початок війни на озброєнні ворога було лише 47 ракет Х-47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В ніч на четвер 9 березня росія вдалася до масованих пусків дефіцитних та дорогих ракет повітряного базування гіперзвукового ракетного комплексу Х-47 "Кинджал". Всього було зафіксовано 6 пусків, із них підтверджене одне влучання по обʼєкту критичної інфраструктури в Києві.

Куди влучили решту 5 "Кинджалів" — наразі невідомо, передають Новини.LIVE.

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"Це була справді масштабна атака із застосуванням ракет різних типів. "Кинджалів" аж 6. Не пригадаю, коли ворог востаннє випускав таку велику кількість. Цілий букет приготував нам", — в ефірі національного телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Скільки "Кинджалів" випустила росія 

Нагадаємо востаннє "Кинждали" випускали по тереторії України під час масованої ракетної атаки 26 січня. Попередньо відомо про 3 таких пуски. Один із них був спрямований на Київ, однак цілі тоді не досяг.

Вперше "Кинджали" полетіли по Україні рік тому — 19 березня 2022 року. Удар нібито було завдано по селищу Делятин Івано-Франківської області. В результаті удару був знищений великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів.

9 травня 2022 року, з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об’єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу "Кинджал". Внаслідок удару було поранено двоє людей і зруйновано п’ять будівель туристичної інфраструктури.

Ще один обстріл ракетами "Кинджал" відбувся 7 серпня 2022 року, коли ворог завдав удару по об’єктах у Вінницькій області. З того моменту ворог не атакував цими снарядами Україну до 26 січня.

Раніше Ігнат зазначав, що російській окупаційні війська використовують найновітніші гіперзвукові ракети "Кинджал" виключно для обстрілу надважливих цілей. 

"Вони бережуть їх для надзвичайно важливих точкових ударів: по військовому керівництву, по якихось вкрай важливих стратегічних цілях", — сказав Ігнат.

Чи може українська ППО збивати "Кинджал"?

За словами військового експерта Олега Жданова, гіперзвукові ракети "Кинджал" розганяютьсяя до понад 5-7 махів швидкостей звуку. На жаль, українська ППО поки не має відповідних зенітних установок для збиття даних ракет.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 — понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Скільки Кинджалів залишилось у росії?

В кінці 2022 року голова зовнішньої розвідки України Кирило Буданов і інтервʼю виданню "Ліга" зазначав, що на початок війни у росії в наявності було 47 штук таких ракет. Якщо врахувати попередні пуски, то можна припустити, що ворог використав вже приблизно 30 штук. Відповідно, на озброєнні могло залишитися ще десь близько 20 таких ракет.

Виготовляти саме такий тип ракет росія не в змозі через західні санкції.

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