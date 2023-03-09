Россия атаковала Украину дефицитными ракетами Кинжал: что известно

К началу войны на вооружении врага было всего 47 ракет Х-47

В ночь на четверг 9 марта россия прибегла к массированным пускам дефицитных и дорогих ракет воздушного базирования гиперзвукового ракетного комплекса Х-47 "Кинжал". Всего было зафиксировано 6 пусков, из них подтверждено одно попадание по объекту критической инфраструктуры в Киеве.

Куда попали оставшиеся 5 "Кинжалов" — пока неизвестно, передают Новини.LIVE.

"Это была действительно масштабная атака с применением ракет разных типов, в том числе и шесть "Кинжалов". Не припомню, когда враг последний раз выпускал такое большое количество. Целый букет приготовил нам", — в эфире национального телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Сколько "Кинжалов" выпустила россия

Напомним, последний раз "Кинжалы" выпускали по территории Украины во время массированной ракетной атаки 26 января. Предварительно известно о 3 таких пусках. Один из них был направлен в Киев, однако цели тогда не достиг.

Впервые "Кинжалы" полетели по Украине год назад — 19 марта 2022 года. Удар якобы был нанесен по поселку Делятин Ивано-Франковской области. Тогда был уничтожен подземный состав ракет и авиационных боеприпасов.

9 мая 2022 года из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса "Кинжал". Были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Еще один обстрел ракетами "Кинжал" произошел 7 августа 2022 года по объектам в Винницкой области. С этого момента атак данными ракетами не фиксировалось.

Ранее Игнат отмечал, что российские оккупационные войска используют новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал" исключительно для обстрела сверхважных целей.

"Они берегут их для чрезвычайно важных точечных ударов: по военному руководству, по каким-то крайне важным стратегическим целям", — сказал Игнат.

Может ли украинская ПВО сбивать "Кинжал"?

По словам военного эксперта Олега Жданова, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" разгоняются до более 5-7 махов скоростей звука. К сожалению, у украинской ПВО пока нет соответствующих зенитных установок для сбития данных ракет.

Это новейший тип ракет, который находится на вооружении россии. Их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч.

После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при закате на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Сколько "Кинжалов" осталось в России?

В конце 2022 года глава внешней разведки Украины Кирилл Буданов и интервью изданию "Лига" отмечал, что на начало войны в России было 47 штук таких ракет. Если подсчитать все пуски, то враг использовал уже около 30 штук. Соответственно, на вооружении могло остаться еще примерно 20 таких ракет.

Изготовлять именно такой тип ракет россия не в состоянии из-за западных санкций.