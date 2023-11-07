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Россия боится появления F-16, потому что потеряет господство в воздухе, — эксперт

7 ноября 2023 21:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия боится появления F-16, потому что потеряет господство в воздухе, — эксперт
Бортмеханики и пилот истребителя F-16 на аэродроме. Фото: оф.сайт ВВС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Воздушно-космические силы России начинают разработку плана по противодействию многоцелевым истребителям F-16, которые получит Украина. Ведь против американских самолетов последнюю эффективность потеряют стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-95 и Ту-22.

Об этом сообщил экс-советник министра МВД Владимир Мартыненко в эфире телемарафона.

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F-16 будут доминировать в воздухе

По словам бывшего госдеятеля, появление самолетов такого назначения в Украине может кардинально отразиться на боевой ситуации, ведь машины такого класса могут перехватывать крылатые ракеты.

"F-16 – не только штурмовой самолет-истребитель, который может в небе вести воздушные бои, но и элемент ПВО – важная составляющая для закрытия нашего неба от российских ракет. Эти все процессы нужно максимально ускорять, но есть технические вопросы – F-16 надо где-то размещать, обслуживать в Украине. Поэтому этот процесс немного затягивается", - пояснил Мартыненко.

Он также добавил, что существующие в ПКС РФ тяжелые истребители Су-30, Су-34 и Су-35 не смогут противопоставиться F-16 из-за аэродинамической нестабильности. А истребители-перехватчики МиГ-31 не будут участвовать в вероятных боях, потому что в России запас критических авиазапчастей для таких самолетов критически мал из-за их устаревшего.

Также эксперт добавил, что появление западных самолетов заставит российскую авиацию потерять доминирование в воздухе, учитывая то, что ВКС РФ уже не контролируют воздушное пространство Украины.

Напомним, ранее Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. В Министерстве обороны США рассказали о продолжительности подготовки украинских пилотов на F-16.

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