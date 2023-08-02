Росія формує нові угруповання для війни з Україною, — розвідка Британії

Війська РФ планують новий наступ. Фото: novyny.live

Останні два місяці Росія, найімовірніше, почала формувати нові великі з'єднання, щоб посилити свої війська. До них належить 25-а загальновійськова армія.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії на своїй сторінці у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, після вторгнення в Україну Росія переважно задіяла мобілізованих резервістів для поповнення чинних формувань або у складі піхотних полків. Вона рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії.

За даними британської розвідки, виняток склав створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано.

"Росія, найімовірніше, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО. Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше ми повідомляли, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління та низку інших важливих об'єктів.