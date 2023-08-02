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ЗСУ змусили окупантів залишити позиції під Авдіївкою

2 серпня 2023 09:39
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ змусили окупантів залишити позиції під Авдіївкою
ЗСУ продовжують наступ. Фото: Генштаб
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові вибили російські війська з позицій у районі Авдіївки Донецької області в середу, 2 серпня. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямі.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук в етері телемарафону.

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ЗСУ відбили позиції росіян під Авдіївкою. Фото: deepstatemap.live

Контрнаступ ЗСУ триває

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій в районі південніше Авдіївки", — сказав він.

Крім того, за його даними, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста.

"Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки", — додав Ковальчук, зазначивши, що ворог продовжує чинити опір, застосовує резерви, тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Водночас сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи значних втрат противнику.

Нагадуємо, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів ворога на вогневих позиціях. Серед них чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління та низку інших важливих об'єктів.

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