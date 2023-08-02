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Россия создает новые формирования для войны с Украиной, — разведка Британии

2 августа 2023 10:04
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия создает новые формирования для войны с Украиной, — разведка Британии
Войска РФ планируют новое наступление. Фото: росСМИ
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Последние два месяца Россия, скорее всего, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои войска. К ним относится 25-я общевойсковая армия.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

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Как отмечается в строительстве, после вторжения в Украину Россия преимущественно задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии.

По данным британской разведки, исключение составило созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо.

"Россия, скорее всего, разместит любое новое формирование как резерв в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО. Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы обеспечить хотя бы одну новую армию", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее мы сообщали, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств врага на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления и ряд других важных объектов.

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