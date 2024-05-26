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Росія готує новий наступ — Зеленський зробив заяву

26 травня 2024 10:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Новий наступ Росії - що відомо
Президент України Володмир Зеленський у зруйнованому Харкові. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Країна-агресорка Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.

Про це у неділю, 26 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до світових лідерів напередодні Саміту миру.

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"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось на 60 км на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу", — сказав Зеленський.

За його словами, Росія за 90 км на північний захід від Харкова збирає ще одне угруповання військ.

"Біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", — наголосив глава держави.

Нагадаємо,  Зеленський звернувся до світових лідерів напередодні Саміту миру. Він зробив звернення зі зруйнованого Росією Харкова. Глава держави повідомив, що понад 80 держав вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру.

Як відомо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.

Володимир Зеленський
Харків
війна в Україні
наступ

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