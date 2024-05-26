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Россия готовит новое наступление — Зеленский сделал заявление

26 мая 2024 10:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Новое наступление России – что известно
Президент Украины Владимир Зеленский в разрушенном Харькове. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым лидерам накануне Саммита мира.

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Новое наступление России — что известно

"Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся на 60 км к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления", — сказал Зеленский.

По его словам, Россия в 90 км к северо-западу от Харькова собирает еще одну группировку войск.

"У нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии Саммита мира. Он сделал обращение из разрушенного Россией Харькова. Глава государства сообщил, что более 80 государств уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира.

Как известно, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

Владимир Зеленский
Харьков
война в Украине
наступление

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