Россия готовит новое наступление — Зеленский сделал заявление
Страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.
Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к мировым лидерам накануне Саммита мира.
Новое наступление России — что известно
"Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся на 60 км к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления", — сказал Зеленский.
По его словам, Россия в 90 км к северо-западу от Харькова собирает еще одну группировку войск.
"У нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", — подчеркнул глава государства.
Напомним, Зеленский обратился к мировым лидерам в преддверии Саммита мира. Он сделал обращение из разрушенного Россией Харькова. Глава государства сообщил, что более 80 государств уже подтвердили участие в Глобальном саммите мира.
Как известно, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.
Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.
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