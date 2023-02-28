Росія готує ракети для удару по Україні: аналіз експерта

Ворог все ще спроможний виготовляти до півсотні ракет на місяць

Не варто сподіватися, що росія припинить ракетні атаки по Україні, адже вона все ще спроможна виробляти на місяць до 50 ракет різних типів.

Однак цілком вірогідно, що нещодавнє пошкодження розвідувального літака А-50У на території Білорусі могло ускладнити чергову ракетну задачу, розповів в інтерв'ю Новини.LIVE авіаційний експерт Валерій Романенко.

— Вівторок, 28 лютого, став днем "великої бавовни в росії". Зокрема, був закритий навіть аеропорт у Санкт-Петербурзі через начебто невідомі літаючі об'єкти в небі. Що це було?

— Росіяни теж використовують безпілотники для патрулювання і один із тих, котрий впав — однозначно російського виробництва. Можливо, наш був у Бєлгородській області, ще десь міг підметушитися хтось із Грузії.

Валерій Романенко. Фото: aviamuseum.com.ua

Щодо операції "Килим" у Санкт-Петербурзі, то за даними тих же росіян, це були навчання та тестування системи на неочікувані загрози. Що таке операція "Килим"? Це означає, що всі літаючі об'єкти у зоні її проведення мають терміново сісти або розлетітись у різні боки. Інакше вважатимуться ворожими цілями. Поки що не знаємо, що саме було у Санкт-Петербурзі, але збитків їм це завдало серйозних. Адже довелося переносити рейси, розвертати літаки, а деякі через закінчення палива довелося садити в інших областях.

— Буквально на днях білоруські партизани пошкодили російський розвідувальний літак А-50У у Білорусі. Наскільки все серйозно?

— За попередніми даними, літак атакувало 6 безпілотників, під час атаки було вбито 6 російських офіцерів. Один із них полковник, льотчик-випробувач першого класу. А це найвищий рівень для льотного складу.

Але це не перемога, А-50У тимчасово виведений з ладу, він пошкоджений.

А-50У, Мачулищі, 28 лютого 2023 року. Фото: Maxar Technologies/ REUTERS

Це літак зі зльотною вагою понад 100 тонн, виготовлений на базі військово-транспортного літака Іл-66. Але призначення у нього інше. А-50 поєднує у собі призначення розвідника і літаючого командного пункту. Літаючий радар. Він здійснює розвідувальну роботу на певній ділянці для патрулювання, не наближаючись до наших кордонів.

Під час польоту моніторить все, що відбувається на нашій території на глибині до 400 км по великих об'єктах, до 300 км бачить винищувачі і на 200 км — крилаті ракети. Також може працювати по наших наземних об'єктах, кілометрів за 200 бачить групові цілі. Це пересування колон бронетанкової техніки. До 100-150 км — позиції наших пускових зенітно-ракетних комплексів. Також може наводити свої винищувачі позаду наших літаків. Це загрожує нам втратами і, до речі, таке вже було. Машина дуже небезпечна.

Тепер росіяни мають прислати інший літак на заміну пошкодженому партизанами. До речі, їх у них не багато — 7 модернізованих і 2 немодернізованих.

А-50У

Тобто наразі боєздатних у них є 6 літаків: 3 працюють, один у Білорусі, другий — у Бєлгородській чи Курській області, а третій десь в окупованому Криму. Поки вони пришлють літак на заміну — деякий час цей відрізок фронту буде для нас спокійним. Зможемо виконувати певні операції.

Це важливий відрізок, адже останній масовий запуск шахедів здійснювався саме з Брянської області, який, власне, і моніторив підбитий А-50У. Це означає, шо після "шахедів" ворог планував запуск ракет Х-101. Тому ворог втратив темп та всю інформацію.

Ремонт А-50У займе кілька місяців.

— Можливо, через це не було анонсованих ракетних ударів?

— З часом їх буде все менше і менше. Ефективність нашої ППО сягає 80%. Якщо вони знизять кількість ракет у запуску — шанси пробити нашу повітряну оборону значно впадуть. А запускати по 50 штук кожного разу — немає можливості. Тому ворог змушений збільшувати інтервали поміж ракетними ударами.

— Яким тоді буде новий удар?

— Як і раніше — комбінований. Тобто ракети полетять із моря та повітря, а також можуть застосуватися "шахеди" для виснаження нашої ППО. До речі, у них зараз з'явилися крилаті ракети Х-101 із модифікованими системами, які, по суті, закривають ракету від нашого радара.

Х-101 під крилом Ту-95МСМ. Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia commons

За цей час ракета може вийти із зони огляду радіолокаційної станції, і ми будемо змушені почати шукати її заново. Завдяки цьому під час останнього удару ворог зміг підняти його ефективність на 10%. Проте така опція нам вже відома, відтак ворог не зможе нею скористатися.

— Тобто чергова атака знову може бути на рівні 70 ракет чи не дотягнуть?

— Не можу знати, але вірогідність ударів підвищується завдяки покращенню погоди. Наприклад, у російських ракет Х-101 є три системи навігації. Звичайна навігайційна, супутникова та система об'єктивів, які порівнюють поверхню, над якою летять, із цифровою картою місцевості.

Наразі їм зручно отримувати цю інформацію, адже немає снігу, низького туману. А через відсутність хмар у ворога є більше можливостей робити дорозвідку наших позицій, маршрути польотів та результати уражень. Все це в купі підвищує вірогідність ударів.

— Якою загалом була ракетна кампанія ворога по Україні із вересня 2022 року? Його цілі досягнуті?

— Це не кампанія, а сучасна стратегія, яка називається безконтактна мережоцентрична війна. За російською військовою стратегією, вони мали блокувати ЗСУ в певному районі, після чого планомірно знищити економіку, центри управління та нашу інфраструкту, аж поки ми не впадемо.

Але ми не впали, наші союзники підтримали нас, коли нам було складно.

Проте не варто орієнтуватися, що росія на ракетному нулі. Вона все ще здатна виробляти до півсотні ракет на місяць. Зосереджена на двох типах — морські "Калібри" та авіаційні Х-101. Останніх можуть виготовляти до 30 штук. Тому запуски будуть, потрібно бути готовими.