Россия готовит ракеты для удара по Украине: анализ эксперта

Враг все еще способен производить до полусотни ракет в месяц

Не стоит надеяться, что россия прекратит ракетные атаки по Украине, ведь она все еще способна производить в месяц до 50 ракет разных типов.

Однако вполне вероятно, что недавнее повреждение разведывательного самолета А-50У на территории Беларуси могло усложнить очередную ракетную задачу, в интервью Новини.LIVE рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

— Вторник, 28 февраля, стал днем "великої бавовни в росії". В частности, был закрыт даже аэропорт в Санкт-Петербурге из-за якобы неизвестных летающих объектов в небе. Что это было?

— Россияне тоже используют беспилотники для патрулирования и один из упавших — однозначно российского производства. Возможно, наш был в Белгородской области, еще где-то мог суетиться кто-то из Грузии.

Что касается операции "Ковер" в Санкт-Петербурге, то по данным тех же россиян, это были обучение и тестирование системы на неожиданные угрозы. Что такое операция "Ковер"? Это означает, что все летающие объекты в зоне ее проведения должны срочно сесть или разлететься в разные стороны. Иначе их можно считать враждебными целями.

Валерий Романенко. Фото: aviamuseum.com.ua

Пока не знаем, что именно было в Санкт-Петербурге, но ущерб им это нанесло серьезный. Ведь пришлось переносить рейсы, разворачивать самолеты, а некоторые из-за окончания топлива пришлось сажать в других областях.

— Буквально на днях белорусские партизаны повредили российский разведывательный самолет А-50У в Беларуси. Насколько все серьезно?

— По предварительным данным, самолет атаковало 6 беспилотников, во время атаки были убиты 6 российских офицеров. Один из них полковник, лётчик-испытатель первого класса. А это самый высокий уровень для летного состава.

Но это не победа, А-50У поврежден и временно выведен из строя.

А-50У, Мачулищи, 28 февраля 2023 года. Фото: Maxar Technologies/ REUTERS

Это самолет со взлетным весом более 100 тонн, сделанный на базе военно-транспортного самолета Ил-66. Но предназначение у него другое. А-50 объединяет назначение разведчика и летающего командного пункта. Летающий радар. Он осуществляет разведывательную работу на определенном участке патрулирования, не приближаясь к нашим границам.

Во время полета мониторит происходящее на нашей территории на глубине до 400 км по крупным объектам, до 300 км видит истребители и на 200 км — крылатые ракеты. Также может работать по нашим наземным объектам, километрах в 200 видит групповые цели. Это передвижение колонн бронетанковой техники. До 100-150 км — позиции наших пусковых зенитно-ракетных комплексов. Также может наводить свои истребители сзади наших самолетов. Это грозит нам потерями и, кстати, такое уже было. Машина очень опасная.

Теперь россияне должны прислать другой самолет взамен поврежденному партизанами. Кстати, их у них немного — 7 модернизированных и 2 немодернизированных.

А-50У

То есть, сейчас боеспособных у них есть 6 самолетов: 3 работают, один в Белоруси, второй — в Белгородской или Курской области, а третий где-то в оккупированном Крыму. Пока они пришлют самолет на замену — некоторое время этот отрезок фронта будет для нас спокоен. Сможем делать определенные операции.

Это важный отрезок, ведь последний массовый запуск "шахедов" осуществлялся именно из Брянской области, который, собственно, и мониторил подбитый А-50У. Это значит, что после "шахедов" враг планировал запуск ракет Х-101. Поэтому враг потерял темп и всю информацию.

Ремонт А-50У займет несколько месяцев.

— Возможно, из-за этого не было анонсированных ракетных ударов?

— Со временем их будет все меньше и меньше. Эффективность нашей ПВО достигает 80%. Если они снизят количество ракет в запуске, шансы пробить нашу воздушную оборону значительно упадут. А запускать по 50 штук каждый раз нет возможности. Поэтому враг вынужден увеличивать интервалы между ракетными ударами.

— Каким будет новый удар?

— По-прежнему — комбинированным. То есть, ракеты полетят из моря и воздуха, а также могут использоваться "шахеды" для истощения нашей ПВО. Кстати, у них сейчас появились крылатые ракеты Х-101 с модифицированными системами, которые, по сути, закрывают ракету от нашего радара.

Х-101 под крылом Ту-95МСМ. Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia commons

За это время ракета может выйти из зоны осмотра радиолокационной станции, и мы будем вынуждены искать ее заново. Благодаря этому, во время последнего удара враг смог поднять его эффективность на 10%. Однако такая опция нам уже известна, поэтому враг не сможет ею воспользоваться.

— То есть, очередная атака снова может быть на уровне 70 ракет или не дотянут?

— Не могу знать, но вероятность ударов увеличивается благодаря улучшению погоды. К примеру, у российских ракет Х-101 три системы навигации. Обычная навигационная, спутниковая и система объективов, сравнивающих поверхность, над которой совершается полет, с цифровой картой местности.

Пока им удобно получать эту информацию, ведь нет снега, низкого тумана. А из-за отсутствия облаков у врага больше возможностей делать доразведку наших позиций, маршруты полетов и результаты поражений. Все это в куче увеличивает возможность ударов.

— Какой была ракетная кампания врага по Украине с сентября 2022 года? Его цели достигнуты?

— Это не кампания, а современная стратегия, которая называется бесконтактная сетецентрическая война. Согласно российской военной стратегии, они должны были блокировать ВСУ в определенном районе, после чего планомерно уничтожить экономику, центры управления и нашу инфраструктуру, пока мы не упадем.

Но мы не упали, наши союзники нас поддержали, когда нам было сложно.

Однако не стоит ориентироваться, что россия на ракетном нуле. Она все еще способна производить до полусотни ракет в месяц. Сосредоточена на двух типах — морские "Калибры" и авиационные Х-101. Последних могут производить до 30 штук. Поэтому запуски будут, нужно быть готовыми.