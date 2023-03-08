РФ планує провести вибори на окупованих територіях 10 вересня

РФ хоче посилити свій вплив на окупованих територіях

Які б кроки кремль не робив, втім жителі окупованих територій України відмовляються брати паспорти рф. Аби ще посилити свій вплив, в рф надумали проводити там "вибори".

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свободи.

Фейкові голосування під дулом автомата

Так, раніше голова ради федерації росії Валентина Матвієнко заявляла, що на окупованих територіях України плануються вибори 10 вересня 2023 року. Цей день у росії визначений як єдиний день голосування.

Звичайно, в рф вже розповідають, що населення "охоче" бере паспорти країни-окупанта та вступає до лав "Єдиної росії". Однак насправді ситуація кардинально інша.

Так, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що зараз на окупованій частині Херсонщини російська виборча кампанія не помітна. Натомість посилюється тиск на місцеве населення.

"Ми спостерігаємо посилення фільтраційних заходів на лівобережній Херсонщині. Це і збільшення кількості блокпостів і посилення патрулювання, і постійні обшуки в наших громадах. Крім того, тиск є на примусову паспортизацію, тому що там вона насправді провальна", — заявив він.

На його думку, анонсовані росією вибори — це чергова спроба посилити тиск на місцеве населення. Окупанти можуть провести "шоу" для російських телеканалів про "вибори", але насправді все буде відбуватись під дулом зброї.

"Знову пройдуть автоматники по хатах і не буде там можливості людям зробити волевиявлення і потім вони намалюють будь-які результати, які їм потрібні", — зазначив він.

Соболевський також має сумніви, що до партії "Єдина росія" вступили більше тисячі жителів Херсонської області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у кремлі вже почали готуватися до президентських виборів, що відбудуться у 2024 році.