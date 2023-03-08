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Россия готовится к фейковым выборам на оккупированных территориях, — СМИ

8 марта 2023 14:37
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
РФ планирует провести выборы на оккупированных территориях 10 сентября
РФ хочет усилить свое влияние на оккупированных территориях
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Какие бы шаги кремль ни предпринимал, но жители оккупированных территорий Украины отказываются брать паспорта рф. Чтобы еще усилить свое влияние, в россии решили проводить там "выборы".

Об этом говорится в материале Радио Свободы.

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Фейковые голосования под дулом автомата

Ранее председатель совета федерации россии Валентина Матвиенко заявляла, что на оккупированных территориях Украины планируются выборы 10 сентября 2023 года. Этот день в россии определен как единственный день голосования.

Конечно, в рф уже рассказывают, что население "охотно" берет паспорта страны-оккупанта и вступает в ряды "Единой россии". Однако в действительности ситуация кардинально иная.

Так первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что сейчас на оккупированной части Херсонщины российская избирательная кампания не заметна. В то же время усиливается давление на местное население.

"Мы наблюдаем усиление фильтрационных мероприятий на левобережной Херсонщине. Это и увеличение количества блокпостов и усиление патрулирования, и постоянные обыски в наших общинах. Кроме того, давление есть на принудительную паспортизацию, потому что там она действительно провальная", — заявил он.

По его мнению, анонсированные россией выборы — это очередная попытка усилить давление на местное население. оккупанты могут провести "шоу" для российских телеканалов о "выборах", но на самом деле все будет происходить под дулом оружия.

"Снова пройдут автоматчики по домам и не будет там возможности людям сделать волеизъявление и потом они нарисуют любые результаты, которые им нужны", — отметил он.

Соболевский также сомневается, что в партию "Единая россия" вступили более тысячи жителей Херсонской области.

Напомним, ранее мы писали, что в кремле уже начали готовиться к президентским выборам, которые состоятся в 2024 году.

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