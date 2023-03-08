РФ планирует провести выборы на оккупированных территориях 10 сентября

РФ хочет усилить свое влияние на оккупированных территориях

Какие бы шаги кремль ни предпринимал, но жители оккупированных территорий Украины отказываются брать паспорта рф. Чтобы еще усилить свое влияние, в россии решили проводить там "выборы".

Об этом говорится в материале Радио Свободы.

Фейковые голосования под дулом автомата

Ранее председатель совета федерации россии Валентина Матвиенко заявляла, что на оккупированных территориях Украины планируются выборы 10 сентября 2023 года. Этот день в россии определен как единственный день голосования.

Конечно, в рф уже рассказывают, что население "охотно" берет паспорта страны-оккупанта и вступает в ряды "Единой россии". Однако в действительности ситуация кардинально иная.

Так первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что сейчас на оккупированной части Херсонщины российская избирательная кампания не заметна. В то же время усиливается давление на местное население.

"Мы наблюдаем усиление фильтрационных мероприятий на левобережной Херсонщине. Это и увеличение количества блокпостов и усиление патрулирования, и постоянные обыски в наших общинах. Кроме того, давление есть на принудительную паспортизацию, потому что там она действительно провальная", — заявил он.

По его мнению, анонсированные россией выборы — это очередная попытка усилить давление на местное население. оккупанты могут провести "шоу" для российских телеканалов о "выборах", но на самом деле все будет происходить под дулом оружия.

"Снова пройдут автоматчики по домам и не будет там возможности людям сделать волеизъявление и потом они нарисуют любые результаты, которые им нужны", — отметил он.

Соболевский также сомневается, что в партию "Единая россия" вступили более тысячи жителей Херсонской области.

Напомним, ранее мы писали, что в кремле уже начали готовиться к президентским выборам, которые состоятся в 2024 году.