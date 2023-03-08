Обстріл Херсонщини: ситуація в регіоні за добу

Хлань розповів про обстріл Херсонщини за добу

За добу 7 березня окупанти випустили на правобережну Херсонщину 360 снарядів, у самому обласному центрі внаслідок цього людина отримала поранення.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За минулу добу окупанти 61 раз обстріляли правобережну частину Херсонщини, це вже стає сумна статистика, сталі цифри обстрілу. 360 снарядів було випущено по правому берегу. Сам Херсон окупанти обстріляли три рази, одна людина отримала поранення", — сказав Хлань.

Окрім того, в селі Трохимівка підірвався на вибуховому пристрої чоловік. Це доводить, що небезпечно пересуватися польовими дорогами. Людей просять не розпочинати весняно-польові роботи.

Нагадаємо, на окупованій лівобережній Херсонщині окупанти продовжують фільтраційні заходи, проводять примусову паспортизацію та готують людей до виборів до держдуми рф.

Ворог здійснює маневри з пересуванням колон військової техніки в районах Нової Каховки та Армянська. Противник має на меті ввести в оману українські Сили оборони.