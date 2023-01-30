Столтенберг заявил, что россия готовится к новому наступлению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО видит подготовку россии к новому наступлению. Кремлевский диктатор владимир путин не изменил свои цели в отношении войны против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

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"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, то это то, что эта агрессивная война, спровоцированная путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в москве готовятся к миру", — сказал Столтенберг.

По его словам, россия готовится к новому наступлению.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", — отметил генсек НАТО.

Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", — подчеркнул Столтенберг.

Он акцентировал на важности не допустить того, чтобы путин победили в войне, поскольку это будет трагедия не только для украинцев, но и опасно для цивилизованного мира.

"Поэтому столь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея, и мы должны быть готовы", — сказал генсек.

По его словам, скорее всего, "эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров".

"Но что мы знаем точно, так это то, что происходящее за этим столом неразрывно связано и полностью зависит от ситуации на поле боя. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство в Европе, нам нужно ее поддержать. Пока путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины — это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", — резюмировал Столтенберг.

Напомним, ранее СМИ писали, что путин планирует новое наступление весной и готов к большим потерям.

В то же время в украинской разведке рассказали, будет ли новое наступление со стороны россии.