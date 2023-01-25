Вадим Скібіцький повідомив, чи планує рф новий наступ на Україну

Російські війська активно перегруповуються

Кремль не змінив своїх цілей щодо України. Наразі війська армії рф готуються до нового наступу, втім ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Деталі

За словами Скібіцького, наразі йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту.

"Відбувається переміщення мобілізаційних резервів ворога, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", — заявили у розвідці.

Представник ГУР Міноборони зазначає, що Збройні сили України мають широкий спектр озброєння стандартів НАТО, що дає змогу давати відсіч ворогу. Скібіцький додає, що саме весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні, адже росія готується до нового потужного наступу.

Втім, очевидно кремль не зможе досягти своїх цілей. За 11 місяців війни росія так і не змогла отримати контроль над усією Луганщиною та Донеччиною.

"З середини грудня в російських ЗМІ почала висуватися думка, що росія воює не з Україною, а колективним Заходом, тому необхідно переходити до нової стадії війни", — заявив Скібіцький.

Однак, західний цивілізований світ розуміє, що у путіна немає ресурсів, щоб піти далі.

У розвідці розповідають, що друга механізована дивізія першої танкової армії Білорусі повинна була бути готовою до бойового застосування ще 1 грудня, але "людей нагнали, а техніки — нема".

Наразі на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців, втім цього замало для наступу.

Нагадаємо, раніше у НАТО відкинули ядерну ескалацію на фоні поставок в Україну важкого озброєння. За словами Столтенберга, Альянс постійно спостерігає за діями кремля і поки ніяких змін в російських ядерних силах не спостерігається.