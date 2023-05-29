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Росія готується до "виборів": Путін дозволив голосувати з окупованих територій України

29 травня 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія готується до "виборів": Путін дозволив голосувати з окупованих територій України
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 29 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє голосування з окупованих територій України. Дозволять голосувати навіть жителям без російських паспортів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як Росія готується до виборів

Пропагандистські видання пишуть, що "нові норми регулюють відносини, пов'язані з проведенням виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей". Вибори хочуть провести вже у вересні цього року.

Також цікавим є те, що жителям тимчасово окупованих територій України дозволять голосувати не тільки з російським паспортом, а й з іншим документом, який засвідчує особу. 

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада вже готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.

Також ми писали, що Державна дума Росії намагається змінити законодавство для того, аби провести на окупованих територіях України восени 2023 року вибори. Зараз це неможливо через запроваджений у цих регіонах воєнний стан.

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