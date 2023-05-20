Окупанти мріють восени провести вибори на ТОТ, — Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

Сьогодні, 20 травня, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.

Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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"Рашисти мріють восени провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Окупанти граються в демократію та посилюють паспортизацію", — сказав Іван Федоров.



Крім цього, мер Мелітополя повідомив, що росіяни імітують демократичні процеси, влаштувавши "праймериз" серед кандидатів так званої "Единой России". Окупанти готують списки на голосування від інших партій. Також влаштували чергову хвилю примусової паспортизації.

За словами Івана Федорова, окупаційні війська продовжують фільтрації на вулицях. З пішоходами на вулицях проводяться "бесіди" про необхідність паспорта РФ. Автовласникам погрожують конфіскувати машину, якщо не буде російського документу.

Також окупаційна влада намагається заманити соціальними виплатами на дітей, які можливо отримати лише з паспортом країни-агресора. Навіть депортованим особам соцдопомогу виплачують тільки за наявності аусвайса.

"Окупанти на Запоріжжі прямо загралися в мирне життя. Але впевнений, ЗСУ дуже скоро нагадає загарбникам, що Південь — це Україна", — заявив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області російські загарбники готують черговий злочин проти українських дітей. Для зомбування дітлахів у місті задумали відкрити "Дім Юнармії".

У четвер, 18 травня, мер Мелітополя повідомив, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документа можуть вимкнути світло.