Россия готовится к "выборам": Путин разрешил голосовать с оккупированных территорий Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В понедельник, 29 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий голосование с оккупированных территорий Украины. Разрешат голосовать даже жителям без российских паспортов.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Как Россия готовится к выборам

Пропагандистские издания пишут, что "Новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей". Выборы хотят провести уже в сентябре этого года.

Также интересно то, что жителям временно оккупированных территорий Украины разрешат голосовать не только с российским паспортом, но и с другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти уже готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.

Также мы писали, что Государственная дума России пытается изменить законодательство для того, чтобы провести на оккупированных территориях Украины осенью 2023 выборы. Сейчас это невозможно из-за введенного в этих регионах военного положения.