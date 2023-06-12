Росія хоче отримати прямий контроль над ПВК "Вагнер": Пригожин проти
Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що російським "добровольчим формування" пропонуватимуть укладати контракти безпосередньо з Міноборони. Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відреагував на цю заяву.
Про це повідомляє ВВС.
Уряд РФ хоче контролювати ПВК "Вагнер"
"Це дозволить надати добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створити єдині підходи до організації всебічної підтримки та виконання поставлених завдань", — йдеться у заяві Міноборони РФ.
Крім того, у відомстві додали, що контракти необхідно підписати до 1 липня.
Міноборони РФ vs. Пригожин
Пригожин заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть ніяких контрактів.
Зазначається, що він має політичні амбіції і упродовж кількох місяців веде суперечку з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником військового відомства Валерієм Герасимовим. Пригожин звинувачує їх у некомпетентності та обмеженні поставок озброєння для підрозділів, що перебувають на війні в Україні.
Пригожин наголосив, що ПВК "Вагнер" вже має сильну інтеграцію з російськими збройними силами, і внаслідок звітності перед міністром оборони ефективність групи може постраждати.
Нагадаємо, що 11 червня під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".