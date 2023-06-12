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Росія хоче отримати прямий контроль над ПВК "Вагнер": Пригожин проти

12 червня 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія хоче отримати прямий контроль над ПВК "Вагнер": Пригожин проти
Євген Пригожин з членами ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що російським "добровольчим формування" пропонуватимуть укладати контракти безпосередньо з Міноборони. Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відреагував на цю заяву.

Про це повідомляє ВВС.

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"Це дозволить надати добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створити єдині підходи до організації всебічної підтримки та виконання поставлених завдань", — йдеться у заяві Міноборони РФ.

Крім того, у відомстві додали, що контракти необхідно підписати до 1 липня.

Міноборони РФ vs. Пригожин

Пригожин заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть ніяких контрактів.

Зазначається, що він має політичні амбіції і упродовж кількох місяців веде суперечку з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником військового відомства Валерієм Герасимовим. Пригожин звинувачує їх у некомпетентності та обмеженні поставок озброєння для підрозділів, що перебувають на війні в Україні.

Пригожин наголосив, що ПВК "Вагнер" вже має сильну інтеграцію з російськими збройними силами, і внаслідок звітності перед міністром оборони ефективність групи може постраждати.

Нагадаємо, що 11 червня під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

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