Россия хочет получить прямой контроль над ЧВК "Вагнер": Пригожин против

Евгений Пригожин с членами ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российским "добровольческим формированиям" будут предлагать заключать контракты непосредственно с Минобороны. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на это заявление.

Об этом сообщает BBC.

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"Это позволит предоставить добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создать единые подходы к организации всесторонней поддержки и выполнения поставленных задач", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что контракты необходимо подписать до 1 июля.

Минобороны РФ vs. Пригожин

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать никакие контракты.

Отмечается, что он имеет политические амбиции и в течение нескольких месяцев спорит с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником военного ведомства Валерием Герасимовым. Пригожин обвиняет их в некомпетентности и ограничении поставок вооружения подразделениям, находящимся на войне в Украине.

Пригожин подчеркнул, что ЧВК "Вагнер" уже имеет сильную интеграцию с российскими вооруженными силами, и в результате отчетности перед министром обороны эффективность группы может пострадать.

Напомним, что 11 июня во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды Российского Добровольческого Корпуса. Им оказался не просто военнослужащий РФ, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".