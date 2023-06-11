Під час обміну полоненими член ПВК "Вагнер" відмовився повертатися додому

Обмін полоненими. Скриншот з відео РДК

Сьогодні, 11 червня, під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

Про це повідомили у телеграм-каналі "Російського Добровольчого Корпусу".

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Як це сталося

Командир РДК Денис WhiteRex був присутній сьогодні на обміні полоненими, де всім солдатам запропонував добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

"Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах. Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!", — додали у повідомленні.

Також полонені мали вибір: повернутися до Росії чи залишитися в Україні в межах програми "Хочу жити".

Черговий обмін полоненими

Сьогодні ще 95 українських захисників повернулося додому з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

У переліку 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато українських воїнів перебували в полоні пораненими.

Нагадаємо, раніше Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників. Тіла оборонців будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.