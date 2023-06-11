Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Під час обміну полоненими член ПВК "Вагнер" відмовився повертатися додому arrow

Під час обміну полоненими член ПВК "Вагнер" відмовився повертатися додому

11 червня 2023 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Під час обміну полоненими член ПВК "Вагнер" відмовився повертатися додому
Обмін полоненими. Скриншот з відео РДК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 11 червня, під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

Про це повідомили у телеграм-каналі "Російського Добровольчого Корпусу".

Читайте також:

Як це сталося

Командир РДК Денис WhiteRex був присутній сьогодні на обміні полоненими, де всім солдатам запропонував добровільно вступити до лав Російського Добровольчого Корпусу.

"Після відповідних перевірок ми будемо раді дати Владу можливість воювати в наших лавах. Беручи до уваги указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнер" та інших приватних воєнізованих формувань, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!", — додали у повідомленні.

Також полонені мали вибір: повернутися до Росії чи залишитися в Україні в межах програми "Хочу жити".

Черговий обмін полоненими

Сьогодні ще 95 українських захисників повернулося додому з російського полону. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

У переліку 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато українських воїнів перебували в полоні пораненими.

Нагадаємо, раніше Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників. Тіла оборонців будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB