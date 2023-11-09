Росія хоче повернути зброю, яку раніше продавала іншим країнам, — WSJ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: пресслужба Кремля

Російська Федерація хоче повернути зброю, яку вона раніше продавала іншим країнам. Йдеться про Пакистан, Білорусь, Єгипет та Бразилію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

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Яку зброю хоче повернути Росія

У матеріалі йдеться про те, що торік делегація російських чиновників відвідала Єгипет та вимагала в президента країни Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути назад понад 100 двигунів від російських гелікоптерів.

Зазначається, що лідер Єгипту погодився на такі умови, тому країна має поставити 150 російських двигунів, швидше за все, наступного тижня.

Як відомо, РФ десятки років продавала літаки, ракети та системи протиповітряної оборони для своїх постійних клієнтів, проте протягом року держава-терористка проводила перемовини з представниками Пакистану, Білорусі та Бразилії.

Таким чином намагалися придбати в них двигуни для ударних і транспортних вертольотів РФ, які ЗСУ ліквідували під час війни.

Відправлення всієї зброї на фронт

Також через війну РФ віддала частину своїх прибутків з експорту озброєнь. У матеріалі видання йдеться про те, що зброя, яка була призначена для Індії та Вірменії, зараз відправляється на лінію фронту в Україну.

Журналісти зауважують, що таким шляхом Росія хоче наростити своє виробництво боєприпасів, запчастин і систем озброєння для того, аби продовжувати війну в Україні.

"Російська військова машина також придбала більше боєприпасів від своїх партнерів, включаючи боєприпаси з Північної Кореї", — додали у виданні.

Нагадаємо, у Росії заявили, що у Суджі Курської області ЗСУ "натівським боєприпасом" атакували олійний комбінат. Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції