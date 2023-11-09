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Россия хочет вернуть оружие, которое раньше продавала другим странам, — WSJ

9 ноября 2023 10:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия хочет вернуть оружие, которое раньше продавала другим странам, — WSJ
Президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российская Федерация хочет вернуть оружие, которое она раньше продавала другим странам. Речь идет о Пакистане, Беларуси, Египте и Бразилии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Какое оружие хочет вернуть Россия

В материале говорится, что в прошлом году делегация российских чиновников посетила Египет и требовала у президента страны Абдель Фаттаха аль-Сиси вернуть назад более 100 двигателей от российских вертолетов.

Отмечается, что лидер Египта согласился на такие условия, поэтому страна должна поставить 150 российских двигателей, скорее всего на следующей неделе.

Как известно, РФ десятки лет продавала самолеты, ракеты и системы противовоздушной обороны своим постоянным клиентам, однако в течение года государство-террорист проводило переговоры с представителями Пакистана, Белоруси и Бразилии.

Таким образом, пытались приобрести у них двигатели для ударных и транспортных вертолетов РФ, которые ВСУ ликвидировали во время войны.

Отправка всего оружия на фронт

Также из-за войны РФ отдала часть своих доходов по экспорту вооружений. В материале издания говорится, что оружие, которое было предназначено для Индии и Армении, сейчас отправляется на линию фронта в Украину.

Журналисты отмечают, что таким путем Россия хочет нарастить свое производство боеприпасов, запчастей и систем вооружения для того, чтобы продолжать войну в Украине.

"Российская военная машина также приобрела больше боеприпасов от своих партнеров, включая боеприпасы из Северной Кореи", — добавили в издании.

Напомним, в России заявили, что в Судже Курской области ВСУ "натовским боеприпасом" атаковали масляный комбинат. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции

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