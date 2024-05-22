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Россия массово похищает украинцев в Запорожской области — Федоров

22 мая 2024 00:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Запорожской области российские войска снова забирают людей в плен
Российский военный на оккупированной территории Украины. Фото иллюстративное: censor.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

За последние две недели россияне активизировались на временно оккупированных территориях Запорожской области. Захватчики проверяют квартиры украинцев и забирают людей в российский плен.

Об этом во вторник, 21 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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У жителей оккупированных территорий Запорожья нет денег

Проверки массовые, говорит Федоров. Ситуация с похищениями украинцев накаляется. Именно это сейчас является самой приоритетной проблемой.

"Буквально последние две недели враг начал массово обходить квартиры. В остальном гуманитарная ситуация как была сложной, так и остается. Продукты есть, но денег на эти продукты у наших жителей на оккупированных территориях нет", — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, российские захватчики собираются преподавать детям на временно оккупированных территориях Украины новый предмет. Речь идет о моральных основах семейной жизни, во время урока детям будут рассказывать о "русских ценностях".

Также мы сообщали, что СБУ объявила подозрение предателям с оккупированных территорий, которые захватывали Соледар.

Михаил Федоров
война
российские войска
похищение
Запорожская область
пленные
оккупация

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