В Запорожской области российские войска снова забирают людей в плен

Российский военный на оккупированной территории Украины. Фото иллюстративное: censor.net

За последние две недели россияне активизировались на временно оккупированных территориях Запорожской области. Захватчики проверяют квартиры украинцев и забирают людей в российский плен.

Об этом во вторник, 21 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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У жителей оккупированных территорий Запорожья нет денег

Проверки массовые, говорит Федоров. Ситуация с похищениями украинцев накаляется. Именно это сейчас является самой приоритетной проблемой.

"Буквально последние две недели враг начал массово обходить квартиры. В остальном гуманитарная ситуация как была сложной, так и остается. Продукты есть, но денег на эти продукты у наших жителей на оккупированных территориях нет", — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, российские захватчики собираются преподавать детям на временно оккупированных территориях Украины новый предмет. Речь идет о моральных основах семейной жизни, во время урока детям будут рассказывать о "русских ценностях".

Также мы сообщали, что СБУ объявила подозрение предателям с оккупированных территорий, которые захватывали Соледар.