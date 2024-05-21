СБУ оголосила підозри зрадникам з окупованих територій, які захоплювали Соледар

Військовий з ДНР. Фото ілюстративне: росЗМІ

СБУ зібрала докази щодо шістьох зрадників, які діяли проти українських сил оборони на східному фронті. Вони у складі регулярних військ Росії та брали участь у штурмах позицій ЗСУ в Харківській, Донецькій й Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Telegram у вівторок, 21 травня.

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На початку цього року українські силовики захопили бойовиків, серед яких троє потрапили у полон під час активних бойових дій на Покровському напрямку. Інших було затримано, коли вони намагалися прорватися до Куп’янська і встановити свою позицію біля Соледара.

Один з затриманих бойовиків – представник тимчасово окупованого Криму. Усвідомивши непідтримуваний режим, він звернувся до московських військових відомств і отримав приписку до 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ. Після навчання під Воронежем його відправили на передову, де він брав участь у штурмах на Куп’янському напрямку.

Троє інших затриманих були рекрутами з тимчасово окупованих районів Донеччини. Вони приєдналися до 9-го окремого полку морської піхоти Російської Федерації та брали активну участь у захопленні Соледара та озброєнні фортифікаційних об’єктів неподалік від Мар’їнки.

Інші двоє – це місцеві мешканці окупованої частини Луганської області, які приєдналися до 123-ї окремої мотострілецької бригади російських військ та брали участь у нападах на селище Берестове на Донеччині.

Скриншот допису СБУ

Раніше завдяки доказовій базі Служби безпеки сіли за ґрати учасники агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла на Харківщині. Зловмисники готували ракетні удари по базах спецпризначенців ГУР.

Також ми повідомляли, що затримала інформатора російських загарбників. Він сприяв підготовці "прориву" ворожих військ на одній із найгарячіших ділянок фронту у Донецькій області.