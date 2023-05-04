Росія може здійснити ще кілька провокацій перед початком контрнаступу ЗСУ, — ISW
Російська Федерація, імовірно, не обмежиться ударом по Кремлю. Країна-агресор, можливо, планує ще кілька провокацій до початку контрнаступу Сил оборони України.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Можливі провокації росіян
Аналітики Інституту припускають, що історія із нападом на Кремль може стати не останньою подібною "атакою українських військ".
Російська сторона, можливо, здійснить ще кілька провокацій з метою посилити дезінформацію перед початком контрнаступу Збройних сил України.
Де очікувати провокацій
Експерти ISW нагадали інформацію Центру українського спротиву про те, що російські підрозділи у Брянській та Курській областях отримали українську форму для проведення операцій під чужими прапорами у прикордонних районах Російської Федерації.
Пропагандистське ЗМІ RT та воєнні блогери країни-агресора в останні дні почали закидати Україні підготовку провокацій проти невизнаного світом Придністров’я — тож можна очікувати, що Росія може здійснити провокації на території Молдови.
Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. За сценарієм Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем".