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Росія може здійснити ще кілька провокацій перед початком контрнаступу ЗСУ, — ISW

4 травня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія може здійснити ще кілька провокацій перед початком контрнаступу ЗСУ, — ISW
Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація, імовірно, не обмежиться ударом по Кремлю. Країна-агресор, можливо, планує ще кілька провокацій до початку контрнаступу Сил оборони України.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Можливі провокації росіян

Аналітики Інституту припускають, що історія із нападом на Кремль може стати не останньою подібною "атакою українських військ".

Російська сторона, можливо, здійснить ще кілька провокацій з метою посилити дезінформацію перед початком контрнаступу Збройних сил України.

Де очікувати провокацій

Експерти ISW нагадали інформацію Центру українського спротиву про те, що російські підрозділи у Брянській та Курській областях отримали українську форму для проведення операцій під чужими прапорами у прикордонних районах Російської Федерації.

Пропагандистське ЗМІ RT та воєнні блогери країни-агресора в останні дні почали закидати Україні підготовку провокацій проти невизнаного світом Придністров’я — тож можна очікувати, що Росія може здійснити провокації на території Молдови.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. За сценарієм Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем".

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