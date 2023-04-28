Резніков розповів, коли Україна почне контрнаступ

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Новини.LIVE

В глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.

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На якому етапі підготовка

"Підготовка завершується, окрім зброї й техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять в першу чергу Leopard 2 + Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1", — сказав Резніков.

Міністр нагадав, що Україна очікує на танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, брати участь не встигнуть.

"Окрім того, в нас велика кількість броньованих машин різного типу, і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90, там завершуються ще курси підготовчі", — зауважив Резніков.

За його словами, сама техніка оголошена підготовлена і частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми та вже екіпажі разом з ними прибудуть тоді коли буде визначено головкомом в місце необхідне.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів — ми це зробимо", — заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.

В Інституті вивчення війни вважають, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.

