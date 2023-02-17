Росія планує потужну ракетну атаку на 24 лютого - якою вона буде

Збройні сили України готуються до відбиття чергової масованої атаки, яку ворог планує на річницю вторгнення

Росія накопичує ракети для масованої ракетної атаки, яку планує здійснити трьома хвилями в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Таким чином, ворог намагатиметься показати, що має "порох у порохівницях".

Новини.LIVE проаналізували, якою може бути черговий ракетний удар по Україні

"Україна готується до будь-якого сценарію на 24 лютого"

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив про плани ворога атакувати Україну масованим ракетним ударом 23-24 лютого. Але до цього факту треба ставитися спокійно, тим паче країна до такого готова.

"Ми вже розуміємо, що являють собою подібні атаки, коли на нас летіло від 115 до 120 ракет (ця атака сталася 29 грудня. — Ред.). Впораємося і з цим днем. Буде важко, але треба зберігати максимальний спокій і розуміти, що ми обов'язково переможемо і пройдемо. Я більш ніж впевнений, що влітку ми будемо бачити зовсім іншу картину на фронті і на інших ділянках", — переконаний секретар РНБО.

Олексій Данілов

Україна готується до будь-якого сценарію на 24 лютого, — додав у своєму телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили, тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", — наголосив він у дописі.

Росія тягне авіацію до кордонів з Україною

Західна розвідка повідомляє, що росія також накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це може свідчити про плани москви задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, повідомляло видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

Ту-95 МС. Фото: REUTERS

Але за словами Подоляка, Україна не бачить біля своїх кордонів суттєвої кількості авіатехніки, яка би на щось повпливала. Водночас не можна відкидати ірараціональне мислення ворога. Не виключено, що він може використати авіацію тактичного рівня, аби показати, що щось може.

Проте слід враховувати нинішню протиповітряну оборону України. Вона вже зовсім інша: повільніша за протиракетну, проте більш ефективніша.

"Небо у нас закрите NASAMS, IRIS-T, а в найближчі дні будуть Patriot. Тому було би дуже дивним використати в Україні тактичну авіацію. Власне через це, майже рік росія використовує стратегічну авіацію або ж тактичну, але над повітряним простором Білорусі. Однак вони дійсно спробують щось зробити, але це нічого принципово не змінить", — сказав Подоляк.

ППО Patriot. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

То якою буде атака 24 лютого?

Очікувати можна багато чого, каже Новини.LIVE військовий експерт Defense Express Валерій Рябих. Тим більше, противник розуміє, коли до України надійдуть всі заявлені установки ППО, росіяни не зможуть ефективно використовувати проти нас свій ракетно-дронний арсенал.

Загалом, за словами експерта, у ворога багато зенітних ракет С-300 (приблизно 6,500 штук. — Ред.) та С-400. Росіяни застосовують їх не за призначенням, тобто не для ураження повітряних цілей, а завдають ними удари по землі. Через це такі ракети називають зброєю тероризму, адже вони б'ють по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Тобто по звичайних людях.

Основні цілі — прифронтові міста, адже радіус дії С-300 становить до 300 км.

Також у ворога в арсеналі ще багато ракет Х-22, приблизно до 150 штук. Цей тип ракет українська ППО не збиває. Проте частина запущених Х-22 може падати на території росії в місцях запуску. Це вже неодноразово помічалося, каже Рябих.

Валерій Рябих

"Х-22 — невисокоточні ракети, радіус відхилення від цілі може сягати від 500 м до 2 км. Скоріш за все, ворог використовує їх для перенавантаження нашої ППО. Ці ракети теж є терорестичним засобом в умовах сучасної війни. Саме вони вбили людей у ТРЦ в Кременчуці минулого літа, а всередині січня поцілили у житловий будинок в Дніпрі. Теоретично ними можна дістати і до Києва, все залежить від місць запуску. Якщо з Білорусі — тоді під загрозою більша частина України", — уточнив експерт.

За його словами, ворог надалі використовуватиме все більше ракет Х-22, які випускають як відволікаючий маневр для нашої ППО та її перевантаження. А от мета противника по завданню ударів по конкретних цілях вирішується тими ж крилатими ракетами Х-101 та Х-555. Вони мають змогу подекуди пробивати ППО України.

А от на "Калібри" сподівань у ворога мало, бо всі вони знищуються Силами оборони. До того ж їх у ворога вже менше 9%. Так само критично низькі запаси у росіян і за наявністю балістичних "Ісканедрів" та комплексів "Кинджал". Останній взагалі штучний, не більше 50 ракет у наявності. Проте ці ракети можуть прострілювати всю територію Україну, через це вони тероризують українців взлетами носіїв ракет у Білорусі та росії.

"Кинджал". Фото: Wikimedia commons

"Проте чим більшою буде атака 24 лютого, тим менше засобів залишиться в арсеналі противника на майбутні атаки. Адже запаси високоточних ракет у країни-терориста вичерпуються. А на додачу ракетні атаки не приносять бажаного результату і не впливають на українців по завершенню війни на умовах росії", — підсумував Рябих.

Наймасованіша ракетна атака сталася в перший день війни 24 лютого 2022 року. Тоді ворог випустив по Україні 160 ракет. Загинуло 57 українців.