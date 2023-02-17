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Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

17 февраля 2023 18:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия планирует мощную ракетную атаку на 24 февраля – какой она будет
Вооруженные силы Украины готовятся к отражению очередной массированной атаки, которую враг планирует на годовщину вторжения
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россия накапливает ракеты для массированной ракетной атаки, которую планирует совершить тремя волнами в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом в интервью "24 канала" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Таким образом, враг будет пытаться показать, что имеет "порох в пороховницах".

Новини.LIVE проанализировали, какой может быть очередной ракетный удар по Украине

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"Украина готовится к любому сценарию на 24 февраля"

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил о планах врага атаковать Украину массированным ракетным ударом 23-24 февраля. Но к этому факту нужно относиться спокойно, тем более что страна к такому готова.

"Мы уже понимаем, что представляют собой подобные атаки, когда на нас летело от 115 до 120 ракет (такая атака произошла 29 декабря. Ред.). Справимся и с этим днем. Будет тяжело, но надо сохранять максимальное спокойствие и понимать, что мы обязательно победим и пройдем. Я более чем уверен, что летом мы будем видеть совсем другую картину на фронте и на других участках", — убежден секретарь СНБО.

Данилов
Алексей Данилов

Украина готовится к любому сценарию на 24 февраля, добавил в своем телеграмм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", — подчеркнул он.

Россия стягивает авиацию к границам с Украиной

Западная разведка сообщает, что россия также накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это может свидетельствовать о планах москвы задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, сообщало издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ту-95МС
Ту-95 МС. Фото: REUTERS

Но, по словам Подоляка, Украина не видит у своих границ существенного количества авиатехники, которая бы на что-то повлияла. В то же время нельзя отвергать иррациональное мышление врага. Не исключено, что он может использовать авиацию тактического уровня, чтобы показать, что еще что-то может.

Однако следует учитывать нынешнюю противовоздушную оборону Украины. Она уже совсем другая: медленнее противоракетной, однако более эффективная.

"Небо у нас закрыто NASAMS, IRIS-T, а в ближайшие дни будут Patriot. Поэтому было бы очень странным использовать в Украине тактическую авиацию. Собственно, из-за этого почти год россия использует стратегическую авиацию или тактическую, но над воздушным пространством Беларуси. Однако они действительно попытаются что-то сделать, но это ничего принципиально не изменит", — сказал Подоляк.

Patriot
ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Так какой будет атака 24 февраля?

Ожидать можно многое, говорит Новини.LIVE военный эксперт Defense Express Валерий Рябых. Тем более противник понимает, когда в Украину поступят все заявленные установки ПВО, россияне не смогут эффективно использовать против нас свой ракетно-дронный арсенал.

В целом, по словам эксперта, у врага много зенитных ракет С-300 (примерно 6,500 штук. — Ред.) и С-400. Росияне используют их не по назначению, то есть не для поражения воздушных целей, а наносят ими удары по земле. Поэтому эти ракеты называют оружием терроризма, ведь они бьют по объектам критической и гражданской инфраструктуры. То есть по обычным людям.

Основные цели — прифронтовые города, ведь радиус действия С-300 составляет до 300 км.

Также у врага в арсенале еще много ракет Х-22 примерно до 150 штук. Данный тип ракет украинская ПВО не сбивает. Однако часть запущенных Х-22 может падать на территории рф в местах запуска. Это уже не раз замечалось, говорит Рябых.

Валерій Рябих
Валерий Рябых

"Х-22 — невысокоточные ракеты, радиус отклонения от цели может достигать от 500 м до 2 км. Скорее всего, враг использует их для перегрузки нашей ПВО. Эти ракеты тоже являются террористическим средством в условиях современной войны. Именно они убили людей в ТРЦ в Кременчуге прошлым летом, а в середине января попали в жилой дом в Днепре. Теоретически ими можно достать и в Киев, все зависит от мест запуска. Если из Беларуси — тогда под угрозой большая часть Украины", — уточнил эксперт.

По его словам, враг в дальнейшем будет использовать все больше ракет Х-22, которые выпускают как отвлекающий маневр нашей ПВО и для ее перегрузки. А вот задача противника по нанесению ударов по конкретным целям решается теми же крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Иногда они могут пробивать ПВО Украины.

А вот на "Калибры" надежд у врага мало, потому что все они уничтожаются Силами обороны. К тому же их у рф уже меньше 9%. Также критически низкие запасы у россиян и по наличию баллистических "Исканедр" и комплекса "Кинжал".

Последний вообще искусственный, не более 50 ракет. Однако данные ракеты могут простреливать всю территорию Украины, поэтому они терорезируют украинцев взлетами носителей ракет в Беларуси и россии.

Кінджал
"Кинжал". Фото: Wikimedia commons

"Однако чем большей будет атака 24 февраля, тем меньше средств останется в арсенале противника на будущие атаки. Ведь запасы высокоточных ракет у страны-террориста иссякают. А вдобавок ракетные атаки не приносят желаемого результата и не влияют на украинцев в вопросе завершения войны на условиях россии", — подытожил Рябых.

Самая массированная ракетная атака произошла в первый день войны 24 февраля 2022 года. Тогда враг выпустил по Украине 160 ракет. Погибли 57 украинцев.

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