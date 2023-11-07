Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося, — ISW

Російський військовий біля крилатої ракети. Фото: Міноборони РФ

Станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Лише за останній місяць кількість ракет зросла на 115 одиниць.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, у росіян в резерві 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного призначення. Ще у серпні Скібіцький говорив, що у РФ 585 ракет великої дальності. Судячи з усього, запаси зросли із серпня на 285 одиниць.

"Загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, дев'ять крилатих ракет Х-32 і чотири балістичні ракети "Кинджал", — йдеться у повідомленні.

Попри це російським підприємствам важко виробляти таку кількість ракет, як раніше, через дефіцит іноземних комплектуючих. Однак аналітики вважають, що збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.