Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося, — ISW arrow

Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося, — ISW

7 листопада 2023 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося, — ISW
Російський військовий біля крилатої ракети. Фото: Міноборони РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Лише за останній місяць кількість ракет зросла на 115 одиниць.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Виробництво ракет у Росії

За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, у росіян в резерві 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного призначення. Ще у серпні Скібіцький говорив, що у РФ 585 ракет великої дальності. Судячи з усього, запаси зросли із серпня на 285 одиниць.

"Загалом у жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, дев'ять крилатих ракет Х-32 і чотири балістичні ракети "Кинджал", — йдеться у повідомленні. 

Попри це російським підприємствам важко виробляти таку кількість ракет, як раніше, через дефіцит іноземних комплектуючих. Однак аналітики вважають, що збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі