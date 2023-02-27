Обстріл Хмельницького 27 лютого — росія навмисно повторно вдарила по рятувальниках

Наслідки атаки Хмельницького

У Хмельницькому російські окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки безпілотників у ніч проти понеділка, 27 лютого. Двоє загинули.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Атака Хмельницького

"Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука", — повідомив Клименко.

За його словами, разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БпЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї.

"Двоє загинули. Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", — додав глава МВС.

Нагадаємо, уночі 27 лютого у Хмельницькому було чутно три вибухи. Російська армія атакувала місто з БпЛА.

Фото: Ігор Клименко/ Facebook