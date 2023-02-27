Обстріл Хмельницького 27 лютого — росія навмисно повторно вдарила по рятувальниках

Росія навмисно повторно вдарила по рятувальниках у Хмельницькому, — МВС
У Хмельницькому російські окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які ліквідовували наслідки атаки безпілотників у ніч проти понеділка, 27 лютого. Двоє загинули.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
-
Швейцарський митець "пофарбував" Успенський собор у Лаврі в українські кольори
-
Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень
-
У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова
-
РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі
-
Дипломування моряків: перше підтвердження компетенції за допомогою тестування CES 6.0
-
У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств
-
У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів
-
З літерою "Z": матері російського "чмобика" подарували нові двері для вуличного туалету
-
"Рік без мами": Ольга Сумська вшанувала пам'ять рідної людини, яка померла на початку війни
-
Голосування Генасамблеї ООН засвідчило відповідальність росії за війну проти України, — Боррель
Атака Хмельницького
"Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука", — повідомив Клименко.
За його словами, разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БпЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї.
"Двоє загинули. Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", — додав глава МВС.
Нагадаємо, уночі 27 лютого у Хмельницькому було чутно три вибухи. Російська армія атакувала місто з БпЛА.
Фото: Ігор Клименко/ Facebook