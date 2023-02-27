Обстрел Хмельницкого 27 февраля — россия намеренно повторно ударила по спасателям

Россия намеренно повторно ударила по спасателям в Хмельницком, — МВД
В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
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Атака Хмельницкого
"Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука", — сообщил Клименко.
По его словам, вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БпЛА в Хмельницкой области. А потом враг нанес повторный обстрел. Преднамеренно по нашим героям без оружия.
"Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", — добавил глава МВД.
Напомним, ночью 27 февраля в Хмельницком было слышно три взрыва. Российская армия атаковала город из БпЛА.
Фото: Игорь Клименко/ Facebook