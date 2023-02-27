Обстрел Хмельницкого 27 февраля — россия намеренно повторно ударила по спасателям

Последствия атаки Хмельницкого

В Хмельницком российские оккупанты повторно ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников в ночь на понедельник, 27 февраля. Двое погибли.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Атака Хмельницкого

"Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука", — сообщил Клименко.

По его словам, вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БпЛА в Хмельницкой области. А потом враг нанес повторный обстрел. Преднамеренно по нашим героям без оружия.

"Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", — добавил глава МВД.

Напомним, ночью 27 февраля в Хмельницком было слышно три взрыва. Российская армия атаковала город из БпЛА.

Фото: Игорь Клименко/ Facebook