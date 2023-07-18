"Росія не здатна досягти цілей своєї війни": Остін відкрив засідання "Рамштайн"

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo

Сьогодні, 18 липня, розпочалося 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн. "Рамштайн" відкрив глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що підтримка України триватиме.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Засідання "Рамштайн"

"Російська війна триває вже понад 500 днів, вона є повністю неспровокована, непотрібна і несправедлива", — наголосив Остін.

Він зазначив, що РФ продовжує невибіркові бомбардування українських міст та вбиває мирних людей. За словами Остіна, увесь світ бачить, що Росія не здатна досягти цілей своєї загарбницької війни.

"Український контрнаступ позначає ключовий момент у цій трагічній війні. ЗСУ взяли ініціативу у відновленні контролю над суверенною територією України", — каже глава Пентагону.

На відкритті "Рамштайну" Остін наголосив, що українська боротьба за свободу — це марафон, а не спринт.

"Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, боєприпасів і ми не збираємося зупинятися. Хай ніхто не дасть ввести себе в оману, ми продовжимо наші зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує, і ми продовжуватимемо підтримувати захисників України, як це було від самого початку російського вторгнення", — заявив Остін.

За його словами, контактна група з питань оборони України продовжить навчати та надавати обладнання бійцям ЗСУ, щоб протистояти агресії у майбутньому.

"Україна бореться за своє існування, ставки дуже високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як і всі члени цієї контактної групи", — додав Остін.

Нагадаємо, заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що українська армія здатна досягти успіху під час контрнаступу на позиції російських окупантів. США надали ЗСУ усю необхідну військову допомогу.