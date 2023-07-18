"Россия не способна достичь целей своей войны": Остин открыл заседание "Рамштайн"
Сегодня, 18 июля, началось 14-е заседание контактной группы по обороне Украины в режиме онлайн. "Рамштайн" открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что поддержка Украины будет продолжаться.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Заседание "Рамштайн"
"Российская война длится уже более 500 дней, она полностью неспровоцированная, ненужная и несправедливая", — подчеркнул Остин.
Он отметил, что РФ продолжает невыборочные бомбардировки украинских городов и убивает мирных людей. По словам Остина, весь мир видит, что Россия не способна достичь целей своей захватнической войны.
"Украинское контрнаступление обозначает ключевой момент в этой трагической войне. ВСУ взяли инициативу в восстановлении контроля над суверенной территорией Украины", — говорит глава Пентагона.
На открытии "Рамштайна" Остин отметил, что украинская борьба за свободу — это марафон, а не спринт.
"Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасов и мы не собираемся останавливаться. Пусть никто не даст ввести себя в заблуждение, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается, и мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, как это было с самого начала российского вторжения", — заявил Остин.
По его словам, контактная группа по обороне Украины продолжит обучать и предоставлять оборудование бойцам ВСУ, чтобы противостоять агрессии в будущем.
"Украина борется за свое существование, ставки очень высоки, но эта контактная группа никогда не пряталась от вызовов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все члены этой контактной группы", — добавил Остин.
Напомним, заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что украинская армия способна добиться успеха во время контрнаступления на позиции российских оккупантов. США предоставили ВСУ всю необходимую военную помощь.