"Россия не способна достичь целей своей войны": Остин открыл заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo

Сегодня, 18 июля, началось 14-е заседание контактной группы по обороне Украины в режиме онлайн. "Рамштайн" открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что поддержка Украины будет продолжаться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Заседание "Рамштайн"

"Российская война длится уже более 500 дней, она полностью неспровоцированная, ненужная и несправедливая", — подчеркнул Остин.

Он отметил, что РФ продолжает невыборочные бомбардировки украинских городов и убивает мирных людей. По словам Остина, весь мир видит, что Россия не способна достичь целей своей захватнической войны.

"Украинское контрнаступление обозначает ключевой момент в этой трагической войне. ВСУ взяли инициативу в восстановлении контроля над суверенной территорией Украины", — говорит глава Пентагона.

На открытии "Рамштайна" Остин отметил, что украинская борьба за свободу — это марафон, а не спринт.

"Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасов и мы не собираемся останавливаться. Пусть никто не даст ввести себя в заблуждение, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается, и мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, как это было с самого начала российского вторжения", — заявил Остин.

По его словам, контактная группа по обороне Украины продолжит обучать и предоставлять оборудование бойцам ВСУ, чтобы противостоять агрессии в будущем.

"Украина борется за свое существование, ставки очень высоки, но эта контактная группа никогда не пряталась от вызовов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все члены этой контактной группы", — добавил Остин.

Напомним, заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что украинская армия способна добиться успеха во время контрнаступления на позиции российских оккупантов. США предоставили ВСУ всю необходимую военную помощь.