Пентагон оцінив шанси України на успішний контрнаступ

Заступниця прессекретаря Пентагона Сабріна Сінгх. Фото: міноборони США

Українська армія здатна досягти успіху під час контрнаступу на позиції російських окупантів. США надали ЗСУ усю необхідну військову допомогу.

Про це на брифінгу заявила заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

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За словами Сабріни Сінгх, військові дії в Україні стають усе жорстокішими.

"Ви це бачили в Бахмуті", — заявила, відповідаючи на питання журналістів, представниці Пентагону.

Вона наголосила, що контрнаступ ЗСУ буде важкий, він займе деякий час — але Україна здатна досягти успіху в цій операції.

Допомога США

Крім того, Сабріна Сінгх підкреслила, що Сполучені Штати Америки та союзники максимально підготували Україну до контрнаступу.

"Ми вважаємо, що надали Україні системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз", — заявила заступниця прессекретаря міністерства оборони України.

Нагадаємо, що українська армія продовжує активні дії на південних фронтах, саме у Мелітополі та Бердянську.

Отримавши відносний успіх на шляхах Новоданилівка — Роботине, Мала Токмачка — Вербове, та Вільне Поле — Макарівка, українські війська зміцнюються на досягнутих позиціях.