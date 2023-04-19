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Росія обходить санкції та закуповує західні електронні компоненти для зброї, — NYT

19 квітня 2023 13:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія обходить санкції та закуповує західні електронні компоненти для зброї, — NYT
Чіпи Cypress Semiconductor у бортовому комп’ютері російської ракети 9M727. Фото: REUTERS/Valentin Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська Федерації імпортує західні електронні компоненти в обхід санкцій. Вони використовуються в оборонній промисловості.

Про це повідомляє The New York Times.

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РФ закуповує західні електронні компоненти

Наприкінці минулого місяця чиновники США та ЄС обмінялися інформацією про заборонені технології вартістю у мільйони доларів, які потрапляють на територію Росії в обхід санкцій.

Посадовці податкових та торговельних органів відзначили різке зростання обсягів продажу мікросхем та інших електронних компонентів до Росії. Обхід санкцій відбувається через Вірменію, Казахстан та інші країни.

За їхніми даними, РФ змогла отримати особливо чутливі категорії мікросхем та інших електронних пристроїв. Вони вважають ці електронні компоненти критично важливими для розробки зброї, в тому числі російських крилатих ракет.

Російський імпорт мікросхем почав зростати, особливо з Китаю. Аналітичний центр Silverado Policy Accelerato повідомив, що він у період із жовтня по січень щомісяця становив 50% і більше середнього довоєнного рівня.

The New York Times наголошує, що чиновники США та ЄС дедалі більше занепокоєні купівлями РФ через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

В одному документі з печаткою Бюро промисловості та безпеки США йдеться, що 2022 року Вірменія імпортувала зі США чіпів та процесорів на 515% більше, а з Євросоюзу — на 212% більше, ніж 2021 року. У документі наголошується, що тоді Вірменія експортувала до Росії 97% тієї ж продукції. 

У ще одному документі Бюро промисловості та безпеки назвало вісім категорій мікросхем та компонентів, які вважаються критично важливими для розробки зброї РФ.

"Є певні райони світу, які використовуються для постачання цих товарів до Росії. Це проблема, на якій ми зосереджені", – зазначив представник міністерства торгівлі США Метью Аксельрод.

Нагадаємо, військові та цивільні "кораблі-привиди" РФ продовжують пересуватися в Балтійському і Північному морях. Окупанти збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Також ми писали, згідно з секретною доповіддю американської розвідки, Росія намагається перекрити доступ українських військових до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Мільярдер Ілон Маск надав Києву його з перших днів війни.

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